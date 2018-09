Bayern Monaco, Kovac: "Presi due gol evitabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco perde la prima gara in stagione. K.o. a Berlino contro l'Hertha e sfuma il primato in solitaria. A fine gara l'allenatore dei bavaresi, Niko Kovac, è amareggiato: "Sono deluso, non solo abbiamo sprecato diverse occasioni, ma abbiamo anche concesso due gol molto facili. Non possiamo permetterci simili errori, soprattutto in occasione del secondo gol".