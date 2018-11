Bayern Monaco, Kovac rischia. Bild: "Svolta o fine"

"Svolta o fine" titola la Bild in merito al futuro del tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac. Dopo l'1-1 in casa contro il Friburgo la panchina del croato non è troppo salda e qualche senatore non gradirebbe troppo i suoi metodi. I bavaresi sono impegnati domani in Champions League contro l'AEK all'Allianz Arena.