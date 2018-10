Bayern Monaco, Kovac risponde a James: "Giocatore importante per noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac risponde a James Rodriguez. L'allenatore del Bayern Monaco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Borussia Monchengladbach, ha commentato così le recenti polemiche del colombiano per il suo scarso utilizzo: "James è un giocatore molto importante per noi, lo ha dimostrato contro Schalke 04, Benfica o Ajax. In queste partite ha fatto bene. Capisco che ci sono dei calciatori delusi per il poco spazio, ma nello spogliatoio il clima è sicuramente positivo".