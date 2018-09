Bayern Monaco, Kovac: "Schalke 04 dominato per 90 minuti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quarta vittoria di fila in campionato per il Bayern Monaco che ha battuto 2-0 lo Schalke 04 ultimo in classifica. Dopo la gara Niko Kovac ha sottolineato la buona prestazione dei suoi: "Abbiamo visto una partita di Bundesliga molto buona, la mia squadra ha dominato per oltre 90 minuti, ha avuto il controllo e ha creato molte occasioni, ma purtroppo ha segnato pochi gol. Una grande prestazione! Devo lodare tutta la squadra per quello che abbiamo fatto in attacco, ma anche in difesa, senza palla, abbiamo recuperato rapidamente possesso quando abbiamo perso la testa".