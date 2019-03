Bayern Monaco, Kovac: "Siamo dove vogliamo essere. Testa ai Reds"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo travolgente conquistato dal Bayern Monaco che ha battuto 6-0 il Wolfsburg continuando a viaggiare a braccetto in testa alla classifica di Bundesliga con il Borussia Dortmund, che ha trionfato per 3-1 in casa contro lo Stoccarda. Dopo la gara Niko Kovac ha detto: "La mia squadra era in giornata oggi e il Wolfsburg non proprio, la vittoria è meritata anche perché contro un avversario di alta classifica, ora siamo dove vogliamo stare e vogliamo restare qui in testa. Uniremo nuovamente le forze per mercoledì per fare quello che vogliamo tutti contro il Liverpool".