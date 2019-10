Bayern Monaco, Kovac: "Siamo stati un collettivo perfetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato la splendida vittoria per 7-2 in casa del Tottenham: "Voglio fare i complimenti a tutta la squadra. Siamo stati un collettivo perfetto. Gnabry ha segnato 4 gol ma io sono felice anche di come ha difeso, è stato il protagonista della partita. Oggi è stata una notte meravigliosa per i tifosi del Bayern Monaco e per il calcio tedesco. Giocare una partita del genere dà emozioni uniche".