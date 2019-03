Bayern Monaco, Kovac: "Superiamo la delusione e battiamo il Mainz"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Mainz, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha parlato in conferenza ammettendo che spera in una reazione della squadra dopo l'eliminazione dalla Champions: "Spero che i ragazzi siano in grado di gestire la delusione e conquistino i necessari tre punti. Mi aspetto una partita difficile. Il Mainz è una squadra scomoda e sta giocando una buona stagione. La mia squadra ha già dimostrato di sapere reagire nei momenti difficili".