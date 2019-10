Bayern Monaco, Kovac: "Troppi errori in difesa, vogliamo tornare in vetta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro l'Union Berlino: "Ultimamente non stiamo lavorando bene in fase difensiva, stiamo commettendo troppi errori individuali. Dobbiamo migliorare".

Gli infortunati?

"Javi Martinez stava meglio già da ieri, ma dovremo vedere come si allenerà. Gnabry ha ancora un po' di fastidio al ginocchio, mentre Mai tornerà in un paio di giorni".

Union Berlino?

"I nostri avversari domani si difenderanno bene e stringeranno i denti, starà a noi trovare le soluzioni giuste per vincere e andare in vetta alla classifica. Dobbiamo giocare come sappiamo".