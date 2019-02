© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro l'Hertha Berlino, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha ammesso che la sua squadra ha avuto qualche difficoltà a vincere la gara: "Abbiamo avuto un piccolo problema nel primo tempo perché l'Hertha ha fatto un ottimo lavoro, abbiamo provato a proporci giocando un buon calcio ma non riuscivamo a trovare spazi. Mi sono reso conto che avevamo una partita difficile e arrivavamo dalla trasferta di Liverpool ma nel complesso sono molto felice, i ragazzi hanno guadagnato una giornata di vacanza e non torneranno prima di martedì a lavoro".