Bayern Monaco, Kovac: "Vittoria non brillante ma importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Mainz, il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha detto: "E 'stata una vittoria sudata che non è stata certamente brillante come speravamo, ma nella situazione in cui siamo, siamo felici di aver vinto le ultime tre partite di fila. Penso che la vittoria sia stata meritata, ci piace portarla con noi e vogliamo che questo momento continui".