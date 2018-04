Bayern Monaco, la ciclicità di Jupp Heynckes: il trionfatore ad interim

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un ciclo lungo sei anni, come mai prima d'ora era successo in Bundesliga. Chiamatelo traghettatore, chiamatelo allenatore ad interim, chiamatelo soluzione d'emergenza. Ma Jupp Heynckes è sicuramente il più grande artefice della cavalcata del Bayern Monaco nelle ultime sei stagioni. È stato lui, infatti, a iniziare questa striscia vincente nel 2012-2013 per poi tornare sulla panchina dei bavaresi lo scorso ottobre e trascinarli alla vittoria del loro sesto campionato consecutivo con ben cinque giornate d'anticipo. In mezzo ai titoli di Pep Guardiola (2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016) e quello di Carlo Ancelotti (2016-2017), a conquistare davvero i cuori di club, squadra e tifosi è stato proprio quel Josef Heynckes di Mönchengladbach, tecnico vecchio stampo classe 1945. La sua favola resterà inevitabilmente nella storia, anche se il finale è già scritto ormai da settimane. Da tempo Jupp ha deciso infatti che questa sarà la sua ultima esperienza alla guida del Bayern: al suo successore il compito di raccogliere un'eredità pesantissima, con (almeno) la settima Bundes nel mirino.