Bayern Monaco, la parabola di Sanches: è l'anno del dentro o fuori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mail racconta la parabola di Renato Sanches. Dal Golden Boy a un ruolo di assoluto comprimario in casa Bayern Monaco. Adesso dovrà riconquistare posto e minutaggio in casa bavarese: la scorsa stagione è stata un fallimento con il prestito allo Swansea City. Poteva partire in prestito, il portoghese, ma il tecnico Niko Kovac ha preferito tenerlo in casa. Però, dopo le promesse e le premesse dei tempi del Benfica, l'ascesa si è fermata. E questa rischia di essere la stagione del dentro o fuori.