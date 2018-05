Bayern Monaco, Lewandowski bomber di Bundesliga: "Un grande onore"

Ancora una volta Robert Lewandowski si è confermato capocannoniere di Bundesliga. Con 29 reti infatti l'attaccante polacco ha fatto meglio di tutti e oggi è stato premiato prima dei festeggiamenti del titolo: "È un grande onore essere il capocannoniere di nuovo. Molte grazie ai miei compagni di squadra, senza di loro non sarebbe stato possibile!", ha twittato Lewandowski.

It's a great honor to be the top scorer again. Lots of thanks to my team mates, without them it would not be possible!👊 @FCBayern 👋 pic.twitter.com/izfA3fu9EA

— Robert Lewandowski (@lewy_official) 12 maggio 2018