© foto di Imago/Image Sport

Importante aggiornamento fornito dalla Bild a proposito della situazione di Robert Lewandowski, centravanti di altissima qualità in forza al Bayern Monaco. Dopo qualche settimana in cui sembrava più lontano dall'Allianz Arena che altro, in realtà il polacco non solo dovrebbe rimanere, ma anche prolungare presto il suo attuale accordo di altre due stagioni, portando la scadenza dall'attuale 2021 al 2023. Convinto dai nuovi innesti presenti nel progetto, il polacco dovrebbe porre la sua firma entro la fine della prossima settimana.