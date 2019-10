Bayern Monaco, Lewandowski implacabile: segna più di tutto il Real

© foto di Imago/Image Sport

Robert Lewandowski ha un rapporto speciale con il gol. Un concetto ribadito anche nell'ultima partita di Champions League grazie alla doppietta realizzata nel successo 3-2 del suo Bayern Monaco sul campo dell'Olympiacos. E più in generale, anche in questa stagione sta confermando le sue doti da bomber. Numeri alla mano, con la maglia del Bayern l'attaccante polacco ha già firmato 18 gol tra Bundes, Coppe nazionali e Champions League. A cui vanno aggiunte tre reti in Nazionale, per uno score totale di 21 centri. Più di quanto ha segnato tutto il Real Madrid (19) per intenderci (3 in Champions, 16 in Liga).