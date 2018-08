© foto di Imago/Image Sport

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild tornando sulle polemiche riguardanti quello che poteva essere il suo futuro: "Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna protezione da parte del club. Mi sono sentito solo in quella situazione. Non ho segnato in due o tre partite importanti e improvvisamente tutti hanno cominciato a parlare di me. Non ho visto nessun dirigente a difendermi. La decisione di cercare un altro club era stata concordata col mio agente (Pini Zahavi, ndr) perché in quel momento non mi sentivo bene a Monaco. Mi sentivo come se fossi al Bayern solo da una stagione e non avessi alcun credito, per questo ho pensato di andarmene. Ora il mio cuore è tornato in Baviera, mi sento realizzato a Monaco. I tifosi sono con me e mi hanno dato dimostrazione del loro affetto. Non litigherò più con il club, non perderò più tempo a pensare ad altre squadre".