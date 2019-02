Bayern Monaco, Lucas complicato. Si fa largo l'ipotesi Upamecano

Il primo obiettivo in vista della prossima estate per il Bayern Monaco, da tempo, è Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid. Un nome difficile da raggiungere, visto che i Colchoneros non si smuovono dalla richiesta di 80 milioni stabilita dalla clausola rescissoria. Per questo il club bavarese sta valutando le alternative e secondo la Bild il nome forte sarebbe quello di Dayot Upamecano, obiettivo di mercato anche dell'Atletico per la sostituzione di Godin.