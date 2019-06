Bayern Monaco, maxi offerta al Bayer Leverkusen per Havertz

© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco ha offerto quasi 90 milioni di euro al Bayer Leverkusen per il centrocampista 19enne Kai Havertz. Il giocatore, già convocato anche dal ct Low in prima squadra, è uno dei principali obiettivi del club bavarese, che in estate cambierà radicalmente la rosa ripartendo da molti giovani. A riportarlo è TZ.