Bayern Monaco, Muller: "Ansioso di giocare la gara col Besiktas"

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Besiktas. Una gara delicata, visto l'ambiente, ma che vedrà i bavaresi scendere in campo dopo il successo per 5-0 dell'andata: "Sappiamo che l'atmosfera sarà caldissima. Sarà una sfida speciale e siamo tutti ansiosi di giocarla".