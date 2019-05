© foto di Imago/Image Sport

Thomas Müller dopo lo 0-0 conquistato a Lipsia si è detto comunque fiducioso per la lotta al titolo: "Nel secondo tempo abbiamo realizzato una prestazione superba, volevamo assolutamente vincere ma non siamo riuscito a farlo. Abbiamo segnato, ma era fuorigioco di mezzo piede, ma è molto fastidioso. E' stata una delle nostre migliori prestazioni in Bundesliga quest'anno, sfortunatamente non siamo stati premiati con una vittoria e il titolo del campionato, ma dobbiamo fare una prestazione simile in casa la prossima settimana, c'è grande voglia di vincere. E' una finale quella prossima settimana", ha detto il giocatore del Bayern.