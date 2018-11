Bayern Monaco, Muller: "Non parliamo del campionato, fischi giusti"

© foto di J.M.Colomo

Dopo il 3-3 arrivato in casa contro il Dusseldorf, ha commentato il momento del Bayern Monaco uno dei leader Thomas Muller: "Non hanno vinto quattro partite in casa. Dal momento che siamo colpevoli è giusto che veniamo fischiati alla fine. Questo è comprensibile. Non sembrava che stesse per arrivare un pareggio, ma se subisci in casa tre reti contro il Dusseldorf allora dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Sono ancora un po' perplesso di aver sbagliato un gol poco prima della fine. Forse manca la concentrazione al 100%. Siamo troppo spericolati. Dopo un 3-3 non dovremmo parlare del campionato. Volevamo vincere, ottenere tre punti e fare un passo avanti".