"Adesso facciamo sul serio amici. Ci aspetta una grande sfida contro il Borussia Dortmund". Thomas Müller, attaccante del Bayern Monaco, suona la carica su Twitter in vista del Klassiker contro il Borussia.

It is getting serious, my friends. Looking forward to a great match against @BVB tomorrow! Pack mas! 💪🏻@fcbayern #esmuellert #thomasmüller #fcbbvb #bundesliga #DerKlassiker pic.twitter.com/I5XnCwimTp

— Thomas Müller (@esmuellert_) 5 aprile 2019