Bayern Monaco, nervosismo nello spogliatoio: tensioni Kimmich-Kovac

© foto di J.M.Colomo

Il Bayern Monaco non ha convinto nella prima uscita in campionato contro l'Hertha Berlino, non andando oltre il pareggio all'Allianz Arena. Ma c'è di più. All'interno dello spogliatoio ci sarebbe già un po' di tensione, come riferito dalla Bild. Fanno rumore le parole di Renato Sanches, che si dice "triste" in Baviera, ma ci sarebbe stato anche un battibecco tra Joshua Kimmich e l'allenatore Niko Kovac: il giocatore ha redarguito il suo allenatore per le sostituzioni tardive. E, ovviamente, il tecnico non si sarebbe tenuto la posta.