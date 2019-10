Bayern Monaco, Neuer: "Ko con l'Hoffenheim un avvertimento per tutti"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta subita in casa contro l'Hoffenheim, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha detto: "Eravamo motivati, l'abbiamo visto prima della partita e all'intervallo. Ma abbiamo concesso i due gol troppo facilmente, questo è stato il nostro problema. Dipende tutto da noi, ma è stato un avvertimento per noi, niente si ottiene gratis, nemmeno in casa contro una squadra che aveva soli cinque punti contro l'Hoffenheim".