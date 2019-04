© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manuel Neuer non difenderà i pali del Bayern Monaco nella sfida di Coppa di Germania contro l'Heidenheim, squadra di zweite Bundesliga (la serie B tedesca), oggi alle 18.30. Al suo posto Sven Ulreich dal primo minuto. Il portiere del Bayern Monaco, che non si è allenato in questa settimana, è ancora in forte dubbio per la sfida decisiva con il Borussia Dortmund in programma sabato pomeriggio.