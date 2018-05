© foto di J.M.Colomo

Aumentano le speranze di Manuel Neuer di prendere parte al Mondiale con la nazionale: il Bayern Monaco infatti ha annunciato che dopo otto mesi sarà convocato, in occasione della finale di Coppa di Germania. Il 32enne capitano e portiere della selezione tedesca è fuori dallo scorso settembre per una frattura al piede e rientrerà sabato in occasione del match contro l'Eintracht Francoforte a Berlino. Neuer dovrebbe iniziare in panchina, con Sven Ulreich titolare tra i pali. La Germania esordirà al Mondiale il 17 giugno contro il Messico a Mosca. Neuer è stato incluso nella lista dei preconvocati e dovrà dunque dimostrare la sua idoneità nel ritiro di quindici giorni che la nazionale tedesca inizierà martedì in Italia.