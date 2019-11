© foto di Imago/Image Sport

Torna di moda Leroy Sane per il Bayern Monaco. Come si legge sul Daily Mirror infatti, l'esterno offensivo del City è stato ad un passo dai bavaresi in estate, poi il grave infortunio subito dal giocatore ha bloccato l'affare. I tedeschi però credono molto nel giocatore ed in estate, quando sarà completamente ristabilito, sono pronti a rifarsi sotto.