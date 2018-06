Bayern Monaco, occhi su Digne. Pronta offerta da 17 milioni per il Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco si muove per arrivare a Lucas Digne, esterno ex Roma oggi al Barcellona. I bavaresi cercano un rinforzo a sinistra, complice la possibile partenza di Juan Bernat, ed avrebbero individuato nel francese del Barça il nome giusto. Per i blaugrana sarebbe già pronta una proposta da 17 milioni di euro, secondo Kicker.