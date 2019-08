Bayern Monaco, offerta ufficiale al Manchester City per Sané

Secondo quanto riportato dalla Bild il Bayern Monaco ha formulato un'offerta ufficiale al Manchester City per Leroy Sané. Dalla Germania emerge come i bavaresi siano ottimisti per l'esito positivo delle trattative. Intanto i bookmarkers registrano un calo delle quote proprio dell'eventuale trasferimento, immaginando l'esterno sinistro pronto a vestire la maglia dei bavaresi.