Bayern Monaco, opzionato Julian Brandt in vista dell'estate 2018

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal portale tedesco TZ il Bayern Monaco ha messo a segno un importante colpo in vista della stagione 2018-2019. Per il portale i bavaresi hanno infatti bloccato Julian Brandt del Bayer Leverkusen. Brandt giocherà la prossima stagione ancora con le Aspirine per poi trasferirsi all'Allianz Arena dall'estate del 2018.