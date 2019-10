© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta il tabloid britannico The Sun, il Bayern Monaco sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore per il futuro. La dirigenza tedesca non avrebbe scordato l'ipotesi Mauricio Pochettino, anzi: l'allenatore ora alla guida del Tottenham è il primo nome per sostituire Niko Kovac.