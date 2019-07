© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino il centrocampista dell'Espanyol e della Nazionale spagnola U21 Marc Roca. Dopo l'Europeo vinto in Italia, il calciatore ha attratto molti occhi interessati in giro per l'Europa, con i bavaresi che però sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza con un'offerta da 40 milioni di euro. A riportarlo è Kicker.