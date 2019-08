Bayern Monaco, principio d'accordo con Sané per un ingaggio monstre

© foto di Imago Sportfotodienst

Leroy Sané (23) oggi è un po' più vicino al Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Sky Germania, infatti, l'esterno del Manchester City ha trovato un principio d'accordo con i bavaresi per quanto riguarda l'ingaggio sulla base di 18 milioni di euro a stagione. Adesso il club tedesco proverà a raggiungere l'intesa anche con i Citizens, anche se non sarà facile, dal momento che a breve il mercato inglese chiuderà e Guardiola non avrebbe poi tanto tempo per individuare un sostituto all'altezza del talento della stellina teutonica.