Nella giornata di ieri il presidente del Bayern, Uli Hoeness ha annunciato investimenti record per rilanciare i bavaresi, la cui rosa è ancora sufficiente per vincere la Bundesliga ma non per poter ambire alla vittoria della Champions League. Già ufficializzato l'acquisto di Pavard, in arrivo anche Lucas Hernandez, il Bayern puntellerà anche l'attacco e secondo quanto riportato da BeIn Sports sono pronti 80 milioni per convincere il Lille a cedere Nicolas Pépé. L'ivoriano, 23 anni, è fra i protagonisti in questa Ligue 1 con 17 reti in 29 partite.