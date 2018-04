Bayern Monaco-Real Madrid, l'arbitro della semifinale sarà Bjorn Kuipers

© foto di Acero

Sarà Bjorn Kuipers l'arbitro di Bayern Monaco-Real Madrid, andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì sera all'Allianz Arena. L'olandese, che arbitrò la finale di Champions tra Real e Atletico del 2013/2014, sarà accompagnato da Sander van Roekel e Erwin Zeinstra come assistenti, insieme a Pol van Boekel e Dennis Higler come addizionali e Charles Schaap come quarto uomo. Lo riportano i canali ufficiali dell'UEFA.