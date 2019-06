Bayern Monaco, Ribery riflette su un possibile ruolo da dirigente

© foto di Imago/Image Sport

Spunta una nuova pista per il futuro di Franck Ribery. Come riporta L'Equipe Magazine, il centrocampista francese riflette infatti sulla possibilità di continuare la sua avventura nel club bavarese come dirigente. Il classe '83 poche settimane fa aveva annunciato l'addio al Bayern da giocatore e, adesso o dopo un'ultima esperienza con gli scarpini ai piedi, potrebbe dunque già ripresentarsi in Baviera con un nuovo ruolo.