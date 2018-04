Bayern Monaco, Ribery sottolinea: "È cruciale aver vinto a Siviglia"

© foto di Imago/Image Sport

Franck Ribery, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport dopo il succeso ottenuto in Champions League sul campo del Siviglia (1-2): "I primi dieci minuti sono andati bene, poi abbiamo perso la nostra organizzazione e non abbiamo giocato bene insieme, la seconda frazione è stata decisamente migliore. La Champions è una competizione dal calibro diverso, il Siviglia è una buona squadra e qui non è facile. Abbiamo reagito bene: non puoi commettere errori, devi sempre essere sveglio. Abbiamo reagito in modo superbo dopo il loro gol e abbiamo disputato un ottimo secondo tempo. È cruciale aver vinto a Siviglia".