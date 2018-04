Bayern Monaco, Robben: "Mi sto preoccupando di pensare al futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria del titolo di Bundesliga con il Bayern Monaco, Arjen Robben ha ammesso che sta valutando le opzioni per il suo futuro: "Nel calcio tutto è possibile", ha detto l'olandese a Kicker. "Devi affrontarlo in modo tranquillo, non sono uno che dice che dice 'Il Bayern è la prima opzione'. Tutti pianificano il futuro, questo vale anche per il Bayern, altri club e anche me, devi pianificare e gli altri club mi contatteranno, ovviamente, devo preoccuparmi".