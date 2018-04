Bayern Monaco, Robben: "Per vincere la Champions dobbiamo crescere"

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben, ala del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Siviglia valida per il ritorno dei quarti di finale (all'andata i bavaresi si sono imposti per 2-1 sul campo degli spagnoli): "Dobbiamo fare attenzione, qui tutti parlano di semifinali, ma manca ancora una partita. Una vittoria per 2-1 in trasferta è un ottimo risultato, ma non è la stessa cosa di vincere 5-0 contro il Besiktas. Il Siviglia ha vinto a Manchester e in Champions bisogna sempre essere al massimo. Dobbiamo essere pronti a tutto, di certo non giocheremo per il pareggio perché questa squadra scende sempre in campo per vincere. È difficile paragonare questa squadra a quella che ha vinto il triplete nel 2013. Sono passati cinque anni e siamo diversi: siamo un'ottimo gruppo, ma per vincere la Champions dobbiamo ancora crescere un po'".