Bayern Monaco, Robben salterà il suo ultimo Klassiker

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben non ci sarà per quello che doveva essere il suo ultimo Klassiker. L'olandese ha dichiarato a un evento di beneficienza nella serata di ieri: "Non so ancora se mi sarò ristabilito, dobbiamo vedere. Ma penso che sia un'ipotesi poco realistica. Sono sulla via del recupero, ma non mi alleno ancora con la squadra. Penso che ci vorrà un po' di tempo". Al Bayern dal 2009, Robben ha sfidato per 20 volte il Borussia Dortmund, segnando in 11 occasioni, la più importante delle quali nella finale di Champions League del 2013 quando realizzò il gol del definitivo 2-1.