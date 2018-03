Bayern Monaco, Robben verso la Turchia: lo vuole il Besiktas

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben verso la Turchia. Come riporta Fanatik, l'esterno in scadenza di contratto col Bayern Monaco avrebbe ricevuto un'offerta dal Besiktas e starebbe dunque valutando l'addio ai bavaresi a parametro zero. In questa stagione il classe '84 ha totalizzato finora 27 presenze con sei gol e dieci assist.