Bayern Monaco, Rummenigge bacchetta R. Sanches: "Uscita impropria"

Dopo il pareggio contro l'Hertha Berlino Renato Sanches si è lamentato del poco spazio concessogli dal Bayern Monaco, s'è detto "triste" in Baviera e ha fatto intendere di voler andare via quanto prima. Ma il club tedesco non ha alcuna intenzione di lasciarlo andar via, bacchettando il portoghese per lo sfogo di venerdì sera per bocca del CEO Karl-Heinz Rummenigge: "Non è appropriato fare determinate dichiarazioni e scappare via subito dopo la prima o la seconda partita. Avrà ancora le sue opportunità qui, puntiamo tutti su di lui. Fondamentalmente capisco che un calciatore possa essere infelice se non gioca, ma troverà spazio".