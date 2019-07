Bayern Monaco, Rummenigge: "Preoccupato da stipendi alti nel calcio"

Ad Bayern: "Non vogliamo entrare in questa corsa a molti zeri"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, ha espresso preoccupazione per gli stipendi pagati ai calciatori, partendo da Antoine Griezmann, da poco passato al Barcellona. Parlando alla Bild, Rummenigge si è detto "preoccupato, non solo le somme di 100 o 120 milioni, ma per gli stipendi che vengono pagati, specialmente in Spagna, Inghilterra e Italia. La tendenza è verso il pagamento di stipendi netti. Dobbiamo stare attenti a non destabilizzare il nostro ordine salariale. Le dimensioni, in questo momento, sono enormi", ha detto. Per Rummenigge, la firma di Griezmann con il Barcellona è un esempio di quella deriva preoccupante che il calcio ha nei grandi club. "Prendiamo Griezmann, che ha uno stipendio milionario di molti zeri netti all'anno - spiega -. Tutto questo deve essere moltiplicato per due, poiché il club è responsabile del pagamento delle tasse. Il Bayern non parteciperà a tutte queste spese folli".