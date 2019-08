Bayern Monaco, Sanches vuole andare via: "Qui sono triste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Renato Sanches è uno degli argomenti che hanno fatto maggiormente discutere in casa Bayern Monaco. Pareva che Niko Kovac l'avesse convinto a restare, ma il centrocampista portoghese vorrebbe ritrovarsi altrove, come spiegato a Sport1: "Sono triste. Non è una bella situazione qui per me. E' la seconda volta che voglio lasciare il Bayern Monaco, ma il club non vuole la stessa cosa. Ma a me non conviene restare qui per giocare cinque minuti a partita".