Bayern Monaco, Sanchez primo obiettivo: Ancelotti si gioca la carta Vidal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco continua a puntare con insistenza su Alexis Sanchez, primo obiettivo per rinforzare gli esterni. Il giocatore cileno è conteso anche dal Manchester City ma secondo quanto riporta il Daily Mirror, Carlo Ancelotti avrebbe deciso anche la carta Vidal per far arrivare Sanchez in Germania. Pare infatti che l'ex giocatore della Juventus stia cercando di convincere in tutti i modi il connazionale ad unirsi al Bayern Monaco.