© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vedere una squadra sommergere l'altra sotto ventitré gol non è una cosa così comune, neanche se ti chiami Bayern Monaco e il tuo avversario sono i modesti dilettanti tedeschi del Rottach-Egern. Eppure oggi è andata proprio così, con i forti bavaresi che si sono imposti con il clamoroso punteggio di 23-0. In evidenza soprattutto uno scatenato Corentin Tolisso, poker per il centrocampista, ma anche Robert Lewandowski e Thomas Muller, entrambi a segno con una doppietta.