Bayern Monaco, sfida al Real per il nuovo talento del calcio ghanese

Real Madrid e Bayern Monaco si sfidano sul mercato per il nuovo talento del calcio ghanese. Secondo quanto riporta Ghanasoccernet, le due big del calcio mondiale avrebbero messo infatti gli occhi su Gideon Ofori Offei, attaccante appena diciottenne che milita in patria nel Vision e viene paragonato per caratteristiche tecniche al tedesco Thomas Muller.