© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kingsley Coman potrà giocare contro il Liverpool in Champions League. Il francese è uscito zoppicando dal campo nella sfida contro l'Augsburg dopo un colpo subito al 90', ma dopo un esame approfondito a cui si è sottoposto questa mattina, lo staff medico del Bayern gli ha dato il via libera per martedì. L'ex Juve ha segnato una doppietta nell'anticipo di Bundesliga e sarà dunque a disposizione di Kovac per la trasferta di Anfield.