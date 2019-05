Bayern Monaco su Leroy Sane, Hoeness conferma: "Lo stiamo trattando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una frase breve e concisa, ma tanto basta per credere al passaggio di Leroy Sane dal Manchester City al Bayern Monaco. Le parole in questione sono firmate Uli Hoeness, presidente del club bavarese, che al Suddeutsche Zeitung ha così risposto ad una domanda sull'esterno del City: "Stiamo trattando il giocatore". Una battuta che fa seguito alle indiscrezioni delle scorse ore che davano il Bayern in piena corsa per il giocatore che negli ultimi mesi della stagione ha perso protagonismo nell'undici titolare di Pep Guardiola.