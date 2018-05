Bayern Monaco, svelata la divisa per la prossima stagione

Il Bayern Monaco ha svelato la divisa principale per la stagione 2018-19, ovviamente targata Adidas, che è non solo sponsor ma anche azionista del club bavarese. Il rosso è il colore dominante, mentre sono bianche le famose tre strisce mentre i bordi delle maniche sono blu, così come blu sono i bordi dei numeri bianchi dietro le maglie. Blu anche i calzoncini con tre strisce bianche ai lati mentre i calzettoni saranno rossi con bordi alti blu e tre strisce bianche. L'esordio della nuova divisa, come consuetudine in casa Bayern, sarà già in questo campionato, nell'ultima uscita casalinga del 2017-18, sabato contro lo Stoccarda, e anche nella finale di Copap di Germania contro l'Eintracht Francoforte il 19 maggio.